Среда, 17 сентября 2025
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Движение на трассе Р-21 перекроют из-за разводки Ладожского моста

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто на 45 минут 18 сентября 2025 года. 

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение связано с разводкой Ладожского моста для пропуска судоходного состава. С 10:00 до 10:45 утра будет остановлено движение транспорта на 40-м километре автодороги около деревни Марьино в Кировском районе Ленинградской области. 

Разводка моста необходима для обеспечения прохода барже-буксирного состава «Речной-51», ПСКР и «Шлюзовой-48» с максимальной высотой 17 метров.

Работы выполняются подрядной организацией ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка осуществляется при соблюдении метеоусловий — температуре воздуха не выше +25 градусов тепла и скорости ветра не более чем 15 метров в секунду.

