В российских школах меняются правила учебного процесса

Минпросвещения России внедряет масштабные изменения в организацию школьного образования с начала этого учебного года.

Согласно новым правилам, учебный день теперь должен начинаться не раньше 8 утра и завершаться до 19:00 вечера. Как сообщает RuNews24.ru, реформа затрагивает все общеобразовательные учреждения страны.

Важными нововведениями стали отмена нулевых уроков и полное исключение трехсменного режима обучения. Существенно ограничивается объем домашних заданий — от 1 часа в первых классах до 2 часов в четвертых классах. Также устанавливаются лимиты на проведение контрольных работ, которые не могут превышать 10% от общего количества занятий.

По словам эксперта Наталии Савинкиной, эти изменения создадут более комфортные условия для учащихся и помогут снизить учебную нагрузку. Ожидается, что реформа положительно повлияет на эмоциональное состояние школьников и улучшит качество образовательного процесса.