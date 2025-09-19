Ставки по ипотечным кредитам в России могут снизиться с рождением детей

Депутаты Государственной думы рассматривают введение прогрессивной шкалы ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. Для семей с тремя детьми ставка может снизиться до 4%.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с ТАСС, ставка по кредиту будет снижаться в зависимости от количества детей в семье.

По новой системе, при рождении первого ребенка ставка составит 12% годовых — это ниже рыночного уровня, но выше, чем для семей с большим количеством детей. Для семей со вторым ребенком планируется сохранить действующую ставку в размере 6% годовых. При рождении третьего ребенка ставка может быть снижена до 4% годовых. Если в семье рождаются близнецы или двойняшки, то сразу будет применяться ставка, как за второго ребенка.

Аксаков отметил, что в настоящее время продолжается дискуссия с Министерством финансов РФ относительно конкретных параметров программы. Также депутаты обсуждают возможность установления ставки в 10% при рождении первого ребенка, учитывая общую тенденцию к снижению процентных ставок на финансовом рынке.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков ранее подтвердил, что ведомство рассматривает механизм градации ставок в зависимости от количества детей в семье. Окончательные параметры программы будут определены по результатам межведомственных согласований и утверждены соответствующим нормативным актом.