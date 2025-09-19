Археологи нашли древнее городище IV тысячелетия до нашей эры под Кингисеппом

Ученые обнаружили в Кингисеппском районе Ленинградской области укрепленное поселение эпохи неолита, датируемое IV тысячелетием до нашей эры.

Специалисты Института истории материальной культуры РАН и Научно-исследовательского центра «Актуальная археология» провели исследование археологического объекта в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В результате проведенных работ было обнаружено поселение Куровицы-9. Археологические находки свидетельствуют о том, что поселение существовало в IV тысячелетии до нашей эры и представляло собой укрепленное городище, в котором могло проживать несколько десятков человек.

В ходе исследования археологи изучили остатки двух жилых площадок, площадь каждой из них составляла примерно 600 квадратных метров, а размер — 20 на 30–35 метров.

По периметру обеих площадок исследователи нашли следы канавок, которые обозначали месторасположение частокольной стены. Внутри укрепленной территории находились жилые зоны, очаги и кострища. Археологи обнаружили вокруг них множество фрагментов керамических сосудов, украшений и орудий труда.

Особенность этой находки заключается в том, что поселение располагалось вдали от водоемов, недалеко от поселка Усть-Луга. Подобные труднодоступные участки стали активно заселяться только в железном веке и средневековье. Поэтому данное поселение является очень ранним примером такого расселения.

Археологи считают, что городище принадлежало представителям культуры ромбоямочной керамики. Их основная территория расселения находилась в современной Карелии.

По мнению ученых, поселение нуждалось в укреплении из-за межплеменных конфликтов, так как эта группа людей пришла на побережье Финского залива извне.