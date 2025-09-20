В Приозерске открыли памятник Сергею Бодрову

На территории Ленобласти состоялось открытие памятника режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Мемориал установлен в годовщину трагической гибели кинематографиста в Северной Осетии.

В понедельник, 20 сентября, состоялась церемония открытия памятника режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Ростовая скульптура установлена перед зданием культурно-концертного комплекса в Приозерске и приурочена к годовщине трагической гибели актера.

Отметим, что Сергей Бодров приступил к подготовке съемок своего второго фильма «Связной» летом 2002 года. Действие картины должно было происходить на территории Северного Кавказа. Активная фаза съемочного процесса началась 19 сентября 2002 года.

Трагедия произошла вечером 20 сентября, когда кинематографическая группа возвращалась в город. Ледово-грязе-каменный поток ледника Колка со скоростью 150-200 километров в час пронесся по долине реки Геналдон, накрыв съемочную группу и других людей, находившихся в зоне стихийного бедствия.

Спасательные операции продолжались до середины 2004 года. По официальным данным, катастрофа унесла жизни около 125 человек. Большинство тел так и не были обнаружены поисковыми группами.