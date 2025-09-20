Орбакайте сдержанно поздравила детей Пугачевой с днем рождения

Кристина Орбакайте поздравила детей Аллы Пугачевой с 12-летием кратким сообщением в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на отсутствие теплых слов и фотографий именинников.
Дочь Примадонны ограничилась лаконичной фразой «Ура! С днем рождения!» без дополнительных пожеланий или изображений именинников. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Напомним, что семья Пугачевой проживает за границей более трех лет, где дети посещают школу в Израиле. Как ранее сообщала Алла Борисовна, она ограничивает доступ детей к информации о семье в Интернете и не разрешает пользоваться популярными социальными сетями.