Олег Газманов не согласен с высказываниями Пугачевой о себе

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов выразил несогласие с высказываниями Аллы Пугачевой в свой адрес. Музыкант считает упоминание своего имени в контексте обсуждения покойного мэра Москвы некорректным.

Так, 74-летний исполнитель воздержался от подробных комментариев, но дал понять, что считает подобные высказывания не соответствующими действительности. Газманов отметил особую циничность обсуждения ситуаций, когда одна из сторон не может дать объяснений в силу своей кончины. Артист подчеркнул, что не намерен вступать в публичную полемику и предпочитает не комментировать дальнейшие высказывания коллеги, сообщает Teleprogramma.

В своем интервью Пугачева затронула события периода выборов мэра Москвы. По словам певицы, Газманов, поддерживал разные политические стороны. Пугачева процитировала шутку Лужкова о том, что музыкант сумел заработать на всех участниках предвыборной гонки, добавив, что позавидовала такой гибкости коллеги.

Ранее между артистами поддерживались дружеские отношения, о чем свидетельствуют сохранившиеся в социальных сетях фотографии их встреч в неформальной обстановке. В настоящее время Газманов воздерживается от дальнейших публичных комментариев по данной ситуации.

