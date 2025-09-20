Дворцовый мост в Петербурге окрасится в цвета триколора в честь учителей

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге будет подсвечен цветами российского флага в ночь с 20 на 21 сентября в честь финала всероссийского конкурса «Учитель года». Праздничная иллюминация продлится с 19:30 до 6:10.

По информации пресс-службы Комитета по образованию Северной столицы, такое решение принято в честь выдающихся педагогов страны и старта заключительного этапа конкурса. Петербург принимает финальные испытания в связи с победой в прошлом году местного учителя физики Леонида Дедюхи из Академической гимназии № 56 имени Майи Пильдес.

В 2025 году конкурс отмечает 36-летие. За главный приз будут бороться 89 участников — победители региональных этапов из всех субъектов страны. Петербург представляет учитель технологии из школы № 564 Адмиралтейского района Мария Борисова, которая уже 11 лет работает с детьми, проводит мастер-классы по 3D-моделированию и внедряет современные методы обучения. Праздничная подсветка Дворцового моста станет символом признания заслуг учителей и ярким началом важного события для системы образования.