Якубович не считает ребенка и ученика виноватыми в школьном конфликте

Инцидент в одной из школ Екатеринбурга, где произошло физическое столкновение между педагогом и восьмиклассником, выявил системные проблемы в образовательной среде. Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович проанализировал причины инцидента и предложил пути решения.

По мнению специалиста, конфликт нельзя однозначно трактовать как вину одной из сторон. Учитель проявил недостаточную компетентность в управлении классом и допустил физическое воздействие на ученика, в то время как поведение восьмиклассника, включавшее нецензурную лексику и провокации, также было недопустимым. В разговоре с RuNews24.ru Якубович отметил, что администрация школы не обеспечила необходимую поддержку обеим сторонам конфликта, что привело к усугублению ситуации.

Для предотвращения аналогичных ситуаций эксперт предложил комплекс мер: создание программ реабилитации для учителей, внедрение института наставничества для молодых педагогов, разработку четких протоколов действий в конфликтных ситуациях, обеспечение психологической поддержки для всех участников образовательного процесса и внедрение программ медиации.

Якубович подчеркнул, что родители также несут ответственность за поведение детей, а улучшение коммуникации между семьей и школой может способствовать созданию безопасной образовательной среды. Решение системных проблем требует совместных усилий образовательных учреждений, родителей, учащихся и государственных органов.