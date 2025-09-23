В Ленобласти действует меры по компенсации коммунальных расходов для бойцов СВО

Для участников специальной военной операции и членов их семей в Ленинградской области продолжают работать программы компенсации коммунальных расходов. Воспользоваться этими мерами поддержки можно уже сегодня.

Компенсация затрат на отопление

Участники СВО и их семьи, проживающие в домах без центрального отопления, могут получить возмещение 50% расходов на покупку топлива. Программа покрывает затраты на дрова, уголь, баллонный газ и их доставку. Для оформления компенсации необходимо подать заявление через МФЦ, отделение соцзащиты или портал Госуслуг.

Возмещение расходов на газификацию

Действует программа компенсации затрат на подключение газа к частным домам. Максимальная сумма возмещения достигает 99 470 рублей. Для участия в программе необходимо иметь постоянную регистрацию в частном доме на территории Ленобласти не менее одного года и подтвержденные расходы на газификацию.

Обе меры поддержки реализуются на постоянной основе. Для получения подробной информации о порядке оформления и необходимых документах можно обратиться в органы социальной защиты населения Ленинградской области. Программы призваны помочь военнослужащим и их семьям в улучшении жилищных условий.

Проект «Новая жизнь: ресурсы для героев» АНО «Идеи и смыслы» реализуется при поддержке Гранта Губернатора Ленинградской области.