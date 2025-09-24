Полиция задержала подозреваемых в хищении средств при утилизации отходов

В Волховском районе Ленинградской области задержаны два руководителя коммерческих организаций по подозрению в хищении бюджетных средств.

Мошенническая схема была связана с неисполнением муниципального контракта по разбору и сносу ветхих домов на улице Бумажников и Кольцевой в городе Сясьстрой. Сумма контракта составила порядка 5 миллионов рублей.

В ходе проверки правоохранители установили, что подрядная организация не исполнила обязательства по утилизации отходов: вместо размещения на специальном полигоне деревянные отходы реализовывались местному населению, а строительный мусор вывозился на несанкционированные площадки или закапывался на месте сноса.

В результате данных действий совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании найденных нарушений следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также 23 сентября правоохранители задержали 43-летнего генерального директора компании-подрядчика и 52-летнего руководителя компании-перевозчика отходов.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего инцидента.