Вьетнамский певец Дык Фук, победивший в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», объявил о направлении части призовых средств на благотворительные проекты в России и Вьетнаме.

По его словам, помощь будет сосредоточена на поддержке детских и образовательных программ в обеих странах.

Во время проводов домой, которые состоялись 25 сентября в одной из московских гостиниц, артист выразил глубокую признательность России. Он отметил, что планирует вновь посетить страну, подчеркнув теплые чувства к Москве и ее жителям. На мероприятии Дык Фук держал в руках игрушку Чебурашку и флаги России и Вьетнама.

Победа в конкурсе «Интервидение», прошедшем в московском комплексе «Live Арена» в ночь с 20 на 21 сентября, была присуждена певцу по результатам голосования профессионального жюри, присвоившего ему 422 балла. Дык Фук особо отметил важность возможности поддержать социальные инициативы в стране, которая способствовала его успеху.