Число жертв суррогатного алкоголя в Сланцах достигло 19

Количество летальных случаев, связанных с употреблением суррогатного алкоголя в Сланцевском районе, увеличилось до 19 человек за сентябрь.

По информации пресс-службы администрации Ленинградской области, медики в настоящее время борются за жизнь еще одного пациента с отравлением метанолом, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной восьми смертей стал именно метанол.

Предварительной причиной инцидентов называют деятельность несанкционированных частных производств и нелегальную торговлю алкоголем. Все материалы медицинских экспертиз были переданы в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки. Параллельно ситуация взята на особый контроль прокурором региона.

По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура проводит комплексную проверку по фактам отравлений. Прокуратура признала законным уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Лица, подозреваемые в реализации суррогата, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.