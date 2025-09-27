Прокуратура контролирует расследование отравлений суррогатным алкоголем

Сотрудники прокуратуры продолжают контролировать ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

По поручению прокурора области Сергея Жуковского сотрудники ведомства проводят проверку после отравлений некоторых жителей Волосовского района.

Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Ход и результаты расследования поставлены прокурором региона на особый контроль.

В Сланцевском и Волосовском районах правоохранители проверил ряд обысков, в результате которых задержали восемь причастных к распространению суррогатной алкогольной продукции. Также специалисты изъяли свыше 1000 литров суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области.

В настоящее время прокуратура устанавливает источник поступления сырья в регион и решает вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.