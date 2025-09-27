Волонтеры второй день ищут 12-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 12-летнего мальчика, пропавшего без вести 25 сентября.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Питер» объявил о розыске 12-летнего подростка, пропавшего 25 сентября 2025 года.

Согласно информации, размещенной в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте», мальчик ушел в неизвестном направлении, и его текущее местонахождение не установлено.

Пропавший имеет рост 160 сантиметров и худощавое телосложение. У него темно-русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения на нем была черно-зеленая куртка, белая рубашка, черные брюки и черные кроссовки.

Кроме того, подросток является жителем Всеволожского района Ленинградской области.