Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении российских туристов

Представители Роспотребнадзора направили официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов в отеле Кемера.

Ведомство подготовило официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции относительно инцидента с массовым отравлением российских граждан в отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер. Документ составлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекционными заболеваниями и охране здоровья туристов.

Специалисты запросили предоставление официальных данных о результатах расследования происшествия и оценку рисков возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Дополнительная информация также была запрошена турецких коллег через международные каналы Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что официальный запрос также будет направлен в Ассоциацию туроператоров России.