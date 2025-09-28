Полицейские задержали подозреваемого за стрельбу по автомобилям

В поселке Плоское Лужского района был задержан 51-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе по припаркованным автомобилям.

В воскресенье, 27 сентября, сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе по автомобилям в поселке Плоское на Заводской улице. Неизвестный производил выстрелы в направлении припаркованных машин.

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за действий злоумышленника повреждения получили три автомобиля, припаркованные вблизи жилых строений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе осмотра территории полицейские нашли изъяты вещественные доказательства, включая две стреляные гильзы. Владельцы поврежденного транспорта написали заявления в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливается точный размер материального ущерба.

На основании произошедшего инцидента решается вопрос о возбуждении уголовного дела.