Полицейские задержали 14 человек по делу о нелегальном алкоголе в Ленобласти

Правоохранители задержали 14 подозреваемых в ходе операции по пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции на территории Ленобласти.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверки в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам гибели жителей региона от отравления суррогатным алкоголем.

Работники надзорного ведомства обыскали места хранения и сбыта запрещенной продукции. По результатам оперативных действий были задержаны 14 причастных к распространению опасных жидкостей. Общий объем изъятого суррогата превысил 1,3 тысячи литров. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

В судебных инстанциях планируется рассмотрение ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых.