Суд Ленобласти заключил под стражу обвиняемого в сбыте суррогатного алкоголя

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 54-летнего жителя Ленинградской области до ноября.

В Ленинградской области продолжается судебное рассмотрение ходатайств следственных органов об избрании мер пресечения для лиц, причастных к обороту суррогатной алкогольной продукции. Представители прокуратуры поддержали ходатайство о заключении под стражу 54-летнего жителя района.

Мужчину обвиняют в организации закупки, транспортировки и реализации фальсифицированного алкоголя, употребление которого привело к гибели нескольких жителей района, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Суд согласился с позицией прокуратуры и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 ноября 2025 года.

Ход следственных мероприятий и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле надзорного ведомства. Прокуратура продолжает мониторинг развития ситуации по делам, связанным с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции в регионе.