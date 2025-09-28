В понедельник дамба Петербурга будет закрыта для пропуска судов

В понедельник будет временно прекращено движение судов через дамбу Санкт-Петербурга. Ограничение связано с проведением плановых работ по проверке оборудования защитных сооружений.

В пресс-службе комплекса защитных сооружений города от наводнений сообщили о временном приостановлении судоходства через дамбу 29 сентября. В течение восьми часов, с 10:00 до 18:00, пропуск судов осуществляться не будет.

Технические работы связаны с проверкой работоспособности систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения С-2. В ходе мероприятий будет произведен подъем плоского затвора в закрытое положение.

Автомобильное движение по дамбе сохранится в штатном режиме без изменений. Дирекция комплекса защитных сооружений принесла извинения за временные неудобства и обратилась к судоводителям с просьбой о соблюдении правил пользования маломерными судами и правил плавания по внутренним водным путям.