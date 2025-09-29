Петербургские компании показали инновационные разработки в Минске

Петербургские предприятия продемонстрировали передовые разработки на выставке в Минске.

Как написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, коллективный стенд города представил продукцию ведущих производителей. Среди участников экспозиции были компании «Радар ммс», «Романов», «Гейзер» и другие предприятия.

Основной акцент был сделан на беспилотных технологиях и инновационных решениях. Национальный исследовательский центр «Аэроскрипт» показал цифровую платформу для организации полетов беспилотных летательных аппаратов. Компания «Радар ммс» представила уникальный датчик определения уровня оксидов азота, не имеющий аналогов в мире.

Компания «Романов» продемонстрировала новый автомобиль повышенной проходимости с более чем 90% комплектующих российского и белорусского производства.

Серийное производство техники под брендом БАЗ начнется в текущем году при объеме инвестиций свыше 6,5 млрд рублей. Интерес петербургского бизнеса к белорусскому рынку значительно вырос — количество обращений в Центр поддержки экспорта увеличилось втрое.