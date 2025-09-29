Организаторы фестиваля «Сигнал» затягивают возврат средств

Многие участники фестиваля «Сигнал» столкнулись с проблемой возврата денег за билеты после переноса мероприятия в Москву.

По информации издания «360.ru», с момента подачи заявок прошло свыше месяца, но средства получили лишь 5425 человек из общего числа обратившихся.

Организаторы объяснили задержки сложной финансовой ситуацией, возникшей из-за невозвратных затрат и потери партнеров. При этом зрителям предлагали альтернативы: обменять билеты на другие фестивали или использовать их в следующем году. Стоимость билетов в 2025 году достигала 24 тысяч рублей за тариф «Приоритет».

Как пояснил юрист Денис Хмелевской, за нарушение сроков возврата средств организаторам грозит штраф в размере 50% от стоимости билета. Пострадавшим рекомендуется направлять письменные претензии с приложением копий документов о покупке. Ранее фестиваль был перенесен из Николь-Ленивца в Москву за неделю до начала.