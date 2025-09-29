В 2026 году прожиточный минимум составит почти 19 тысяч рублей

Прожиточный минимум в Российской Федерации будет повышен в 2026 году согласно проекту федерального бюджета.

Как сообщает ТАСС, общий размер показателя составит 18 939 рублей, а для граждан трудоспособного возраста — 20 644 рубля. Для пенсионеров установлена сумма в 16 288 рублей, тогда как детский прожиточный минимум достигнет 18 371 рубля.

В текущем 2025 году общий показатель составляет 17 733 рубля, что демонстрирует рост на 14,8% по сравнению с предыдущим периодом. Для работающего населения величина установлена на уровне 19 329 рублей. Пенсионеры получают 15 250 рублей, а дети — 17 201 рубль.

Проект федерального бюджета содержит все указанные значения социальных стандартов. Новые цифры отражают плановое увеличение прожиточного минимума в соответствии с экономическими прогнозами. Изменения вступят в силу с начала 2026 финансового года.