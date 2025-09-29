Приставы взыскали свыше 2 млн рублей для бывшего конструктора

Судебные приставы Санкт-Петербурга обеспечили взыскание свыше 2,2 млн рублей в пользу бывшего главного конструктора одного из заводов.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, 45-летний петербуржец смог отстоять свои трудовые права через суд после незаконного увольнения.

Санкт-Петербургский городской суд признал правоту бывшего сотрудника, который занимал должность главного конструктора с 2016 года. Спустя восемь лет его уволили по статье о неоднократном неисполнении трудовых обязанностей, однако суд счел это решение незаконным.

Судья постановил взыскать с предприятия компенсацию за время вынужденного прогула продолжительностью почти девять месяцев. После получения исполнительного листа приставы Невского района уведомили должника, который перевел требуемую сумму на депозитный счет отдела.