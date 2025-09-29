В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ожидаемых заморозков.

Как сообщает пресс-служба Смольного, неблагоприятные погодные условия будут действовать с ночи до утра 30 сентября. По полученной информации, в отдельных районах температура может достигать минус двух градусов.

Отметим, что «оранжевый» уровень означает наличие опасных погодных явлений с высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций. Специалисты МЧС рекомендуют водителям соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортными средствами. Отмечается, что летние шины значительно теряют свои свойства при температуре ниже четырех градусов тепла.

Ранее аналогичное предупреждение уже действовало в городе в ночные и утренние часы 29 сентября. По имеющимся сведениям, в первой половине недели в дневное время воздух будет прогреваться до 12 градусов тепла.