Ленобласть показала опыт преобразования Выборга

Опыт Ленинградской области по преобразованию Выборга был представлен на федеральном уровне.

Как сообщает allnw.ru, вице-губернатор региона Владимир Цой выступил с докладом на форуме «Музейные маршруты России» во Владивостоке. Он подробно рассказал о реализации программы развития единственного в области исторического поселения федерального значения.

Реализация 11-летней программы принесла значительные результаты. Были отреставрированы десятки объектов культурного наследия, а город превратился в центр событийного туризма. Также существенно улучшилась транспортная доступность Выборга для посещения.

Комплексный подход к развитию территории доказал свою эффективность на практике. Ежегодно город посещает более чем 500 тысяч туристов, что подтверждает востребованность проведенных преобразований. Представленный опыт получил оценку на федеральном уровне.