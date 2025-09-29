Останки 100 красноармейцев предали земле в Подпорожье

В Подпорожском районе Ленинградской области состоялась церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной.

Как уточнили в Поисковом движении России в Ленинградской области, земле предали останки 100 бойцов и командиров Красной Армии. Торжественно-траурное мероприятие прошло на воинском участке гражданского кладбища в Варбегах.

Церемония состоялась 26 сентября при участии представителей власти и общественности. Память павших воинов почтили депутаты Государственной думы, Законодательного собрания области и районного совета. На мероприятии присутствовали ветераны, местные жители и поисковики.

Останки красноармейцев были обнаружены в ходе поисковых работ, проведенных в 2025 году. В раскопках участвовали отряды «Звено», «Группа безымянная», «Важинский поисковик» и «Свирьфронт». Все работы осуществлялись под эгидой Поискового движения России в регионе.