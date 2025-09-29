Теплоход оштрафовали за нарушение тишины на Малой Неве

В Санкт-Петербурге транспортные полицейские пресекли нарушение тишины, совершенное с борта теплохода в акватории Малой Невы.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, инцидент произошел около трех часов ночи во время планового патрулирования. Судно было выявлено из-за громко работавшей музыкальной аппаратуры.

В ходе проверки капитан-механик теплохода пояснил, что нарушение допустили в ходе праздничного мероприятия. В действиях должностного лица усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного законом Северной столицы «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Все материалы по данному случаю будут направлены в территориальный отдел полиции.

Санкция соответствующей статьи устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. В ходе ночного рейда водной полицией было проверено свыше 10 плавательных средств на предмет соблюдения режима тишины.