Гендиректора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана сняли с должности

Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, соответствующее решение было принято руководством театра. Ранее в отношении Кехмана возбудили уголовное дело по статье о растрате средств при реконструкции старой сцены учреждения.

Уголовное производство было инициировано по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной нормы предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы. В рамках расследования дела следователи провели ряд процессуальных действий в здании театра и других локациях.

В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы изъяли необходимую документацию и различные носители информации. Сам Кехман был доставлен на допрос в Следственный комитет России, где проходит расследование. После выполнения всех необходимых процедур его отпустили на свободу.