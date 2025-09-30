Градозащитники пытаются остановить снос фабрики-кухни

В Санкт-Петербурге на улице Красного Курсанта начался снос здания конструктивистской фабрики-кухни, построенной в 1928 году.

Как сообщает Telegram-канал градозащитников «SOS СПб СНОС», объект обладает признаками объекта культурного наследия и включен в соответствующий реестр КГИОП. Активисты подчеркивают, что здание было спроектировано известным архитектором Бункиным и представляет историко-архитектурную ценность для города.

По информации активистов, снос проводит компания ЛСР, хотя федеральное законодательство запрещает демонтаж таких объектов.

Архитектор-реставратор высшей категории Наталия Хлебникова подтвердила культурную ценность здания, указав, что оно однозначно заслуживает статуса объекта культурного наследия. В своем обращении градозащитники требуют от председателя КГИОП немедленно вмешаться в ситуацию.

Градозащитники призывают немедленно остановить работы и сообщают, что направили обращения в полицию и Следственный комитет. Они подчеркивают, что здание находится в перечне объектов, охраняемых законом «Об объектах культурного наследия».