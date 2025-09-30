ФНПР требует отменить отстранение ректора Запесоцкого

Федерация независимых профсоюзов России требует отменить обеспечительные меры в отношении ректора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого.

По сведениям издания «Аргументы недели», 24 сентября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании имущества университета и отстранил ректора от должности.

В ФНПР считают, что принятые судом меры выходят за рамки заявленных требований, поскольку иск касается только права собственности на недвижимость. Профсоюзы подчеркивают, что ректор не является ответчиком по делу, а его трудовые отношения с университетом не затронуты исковыми требованиями.

В организации указывают на грубое нарушение принципа соразмерности обеспечительных мер, установленного Арбитражным процессуальным кодексом. По мнению ФНПР, действия суда нарушают трудовые права сотрудников и создают необоснованные препятствия для нормальной работы учебного заведения.

Напомним, ранее академик РАН Александр Некипелов назвал отстранение Александра Запесоцкого от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов громом среди ясного неба.