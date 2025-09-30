Петербург и Мариуполь развивают побратимское сотрудничество

Указом Президента России установлена новая памятная дата — День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией, который отмечается 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в рамках интеграции осуществляется комплексное взаимодействие между городами-побратимами Санкт-Петербургом и Мариуполем. Партнерство охватывает ключевые направления городского хозяйства и социально-экономические проекты.

Практическим результатом сотрудничества стало восстановление трамвайного движения в Мариуполе, возобновленное 2 мая 2023 года. При методической поддержке специалистов петербургского ГУП «Горэлектротранс» был восстановлен участок пути протяженностью 10,4 километра с 22 остановками. Также отремонтировано и подготовлено к эксплуатации 15 трамвайных вагонов.

За вклад в восстановление города более чем 80 сотрудников транспортных предприятий Петербурга были удостоены памятного знака. Параллельно организована системная гуманитарная поддержка, включая поставки инструментов и участие волонтеров в восстановительных работах. Проводимая работа укрепляет единство и способствует восстановлению инфраструктуры воссоединенных территорий.