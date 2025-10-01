Композитор Виктор Плешак рассказал о связи с Петербургом

Композитор Виктор Плешак рассказал о своей творческой биографии и связи с Петербургом. Он поделился воспоминаниями о работе в театре, создании известных песен и планами по изданию новой книги.

В интервью «Петербургскому дневнику» композитор рассказал о различных этапах своего профессионального пути. Он сообщил о работе над новой книгой под рабочим названием «Свободный художник», которая продолжит его литературный дневник. По словам Плешака, сборник невыдуманных историй уже насчитывает около семисот записей.

Особое значение в своей жизни композитор уделил Дому творчества в Репино, где работает с 1980 года. Он отметил, что это место связано с именами многих выдающихся деятелей культуры, включая Беллу Ахмадулину, Евгения Мравинского и Владимира Высоцкого. Плешак упомянул о случае игры на рояле, который ранее принадлежал Дмитрию Шостаковичу.

Говоря о своем детстве, композитор рассказал о музыкальной семье. Его мать участвовала в художественной самодеятельности во время войны, а отец возглавлял автопарк, обслуживавший фронтовые нужды. Плешак упомянул, что начало его творческой карьере положила случайная встреча с актрисой МХАТа Аллой Тарасовой, которая рекомендовала получить профессиональное музыкальное образование.

Композитор поделился воспоминаниями о периоде обучения в Хоровом училище имени Глинки и Ленинградской консерватории. Он назвал имена своих педагогов, включая Елизавету Кудрявцеву и Бориса Тищенко. Отдельно Плешак остановился на работе заведующим музыкальной частью Театра Ленсовета.

Также композитор рассказал о работе с Эдуардом Хилем, записавшим 27 его песен, а также о несостоявшейся записи с Георгом Отсом. Проанализировав популярность песни «Экипаж — одна семья», Плешак выделил два ключевых фактора успеха: наличие афористичных стихов и участие популярного исполнителя.

Историю создания «Неповторимого Петербурга» композитор связал с юбилеем Соловьева-Седого, после которого родилась мелодия, а поэт Юрий Погорельский предложил посвятить ее городу. Плешак признался в особом отношении к Петербургу, где прожил всю жизнь, и сообщил о создании свыше ста произведений, посвященных городу.