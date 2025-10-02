Россиян ждут аномально низкие температуры зимой 2025 года

Специалисты Гидрометцентра России сообщили, что предстоящая зима окажется холоднее предыдущей на большей части территории страны. Метеорологи ожидают температурные аномалии в разных регионах в течение всего зимнего сезона.

Согласно представленному прогнозу, в ноябре аномально низкие температуры ожидаются на севере Европейской части России, северо-западе страны, севере Урала и в центральных районах Сибири.

Декабрь принесет похолодание практически на всей территории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе температурные отклонения пройдут в центральных и южных районах Урала и Сибири, а февраль отличится особо сильными морозами на севере Красноярского края и западе Якутии.

Как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с 360.ru, предыдущая зима была достаточно теплой на европейской территории России, что делает вероятным более холодный сценарий предстоящего сезона.