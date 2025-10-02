В Ленобласти утвердили губернаторские стипендии для студентов-сирот

В Ленинградской области учреждены специальные губернаторские стипендии для студентов средних профессиональных учебных заведений, оставшихся без попечения родителей.

Согласно подписанному распоряжению, 86 учащихся будут получать ежемесячные выплаты в размере трех тысяч рублей, сообщает allnw.ru.

Отбор стипендиатов проводился среди наиболее перспективных студентов политехнических колледжей, педагогических учебных заведений и колледжа культуры и искусства.

Реализация данной инициативы направлена на оказание социальной поддержки молодежи и создание условий для развития профессиональных способностей. Программа призвана помочь учащимся сосредоточиться на образовательном процессе и раскрытии своего потенциала в выбранной сфере деятельности.

Отметим, что социальная стипендия назначается студентам из числа льготных категорий, в том числе детям-сиротам. Ее размер определяется образовательной организацией, но не может быть ниже установленных федеральных нормативов. Для учащихся вузов с сентября 2024 года минимальный размер выплаты составляет 3,1 тысячи рублей в месяц.