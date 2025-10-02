После начала отопительного сезона в Сертолово ухудшилось качество горячей воды

После начала отопительного сезона жители 57 домов в Сертолово зафиксировали ухудшение качества горячей воды.

Сотрудники Комитета государственного жилищного надзора Ленинградской области сообщил о повышенной мутности и цветности горячей воды в системе водоснабжения Сертолово. Изменение было замечено после запуска отопительного сезона 29 сентября.

Мутная вода поступает в жилые помещения 57 многоквартирных домов, подключенных к теплотрассе от центральной котельной СГК. Эксплуатацию данных сетей осуществляет теплоснабжающая организация ООО «СЭС», сообщает 47channel.

Управляющие компании проверили воду и подтвердили, что она не соответствует нормативам. При этом перед началом зимы все дома были подготовлены: системы промыли, а документы согласовали с администрацией.

В настоящее время осуществляется процедура слива загрязненной воды из теплотрассы и внутренних инженерных систем до достижения нормативных показателей качества.

Комитет направил официальный запрос в Роспотребнадзор для оценки ситуации и инициировал проверку в отношении ООО «СЭС», по итогам которой будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.