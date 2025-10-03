Поездки в Выборг в туристическом вагоне завершаются

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» объявляет о завершении сезона поездок специального туристического вагона в Выборг.

Как сообщает ivbg.ru, последний рейс по этому маршруту запланирован на четвертое октября. Состав с туристическим вагоном отправляется в 9:30 с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга.

Для участия в познавательной поездке пассажирам необходимо приобрести стандартный билет на пригородный электропоезд номер 7905, а также оформить в кассах дополнительную услугу по проведению экскурсии. Туристический вагон располагается в хвостовой части состава и предлагает специальную программу для путешественников.

Во время поездки пассажиров ожидает специальная развлекательная программа с розыгрышем памятных сувениров. Отметим, что ранее компания сообщала о значительном росте популярности пригородных перевозок — за первые три месяца этого года поездами «Ласточка» воспользовались свыше 5 млн тысяч пассажиров.