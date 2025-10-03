На станции «Ломоносовская» ограничат вход из-за ремонта

Станция метро «Ломоносовская» в Санкт-Петербурге переходит на особый режим работы в связи с капитальным ремонтом эскалаторов.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с 6 октября по 15 декабря 2025 года в вестибюле будут проводиться ремонтные работы. По рабочим дням с 07:50 до 08:50 вход для пассажиров будет ограничен.

Для удобства пассажиров организованы альтернативные маршруты до ближайших станций метрополитена. До станции «Елизаровская» можно доехать на автобусах № 95, № 253 и № 264. К «Проспекту Славы» курсируют автобусы № 11, № 56, № 239, № 288 и троллейбус № 27.

До станции «Пролетарская» предусмотрено движение на автобусе № 11 и трамваях № 27 и № 39. Городские власти рекомендуют пассажирам заранее планировать свой маршрут и учитывать изменения в работе станции «Ломоносовская» в утренние часы.