Эксперт Воронова назвала обязательные октябрьские работы в саду

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о комплексе работ, которые необходимо выполнить в саду в октябре для облегчения весенних задач.

Как сообщает РИА Новости, специалист рекомендует уделить внимание многолетним растениям и своевременному укрытию теплолюбивых культур. Подрезка цветов под корень и установка каркасов для роз и гортензий являются важными этапами.

Также требуется привести в порядок садовый инвентарь и условия хранения. Воронова советует переместить дорогостоящую технику и жидкие удобрения в непромерзающие помещения. Весь инструмент необходимо вымыть и убрать в сарай, а в дачном доме закрыть отдушины.

Отдельно эксперт упомянула о необходимости борьбы с грызунами с помощью мышеловок и побелки плодовых деревьев. По ее словам, побелка стволов помогает защитить растения от морозобоин, так как белая поверхность меньше трескается при низких температурах.