Пособница мошенников обманула блокадницу в Петербурге

Правоохранительные органы установили причастность задержанной пособницы мошенников к новому эпизоду преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой стала 87-летняя жительница Московского района, пережившая блокаду Ленинграда.

В последний день сентября на телефон пенсионерки позвонил лжесотрудник службы безопасности, который сообщил о подозрительных операциях по ее счетам. Под предлогом сохранения сбережений он убедил женщину снять все деньги и передать курьеру, после чего она отдала 1,7 млн рублей девушке, приехавшей на Витебский проспект.

Так, 28-летняя подозреваемая была ранее задержана за аналогичное мошенничество в Василеостровском районе. В ходе допроса второго октября она созналась в новом преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере, устанавливаются другие участники группы.