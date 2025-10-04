Более чем 10 млрд рублей направят на выплаты пенсионерам

В начале 2025 года государство увеличит объем финансирования социальных выплат для пожилых граждан и людей с инвалидностью.

Как сообщает Общественная служба новостей, на эти цели из резервного фонда будет направлено свыше 10 млрд рублей. Средства предназначены для жителей регионов, где проблема социальной поддержки стоит особенно остро.

В перечень территорий вошли Бурятия, Коми, Якутия, Тыва, Забайкальский и Камчатский край. Дополнительные выплаты смогут получить не только граждане, являющиеся держателями социальных пособий, но и лица, осуществляющие уход за инвалидами. По мнению экспертов, эти меры позволят улучшить финансовое положение наиболее уязвимых категорий населения.

Местные органы власти уже начали подготовку документов для оперативного распределения средств. Ожидается, что выплаты поступят получателям в ближайшие недели. Процесс будет организован с максимальной прозрачностью и без задержек, обещают в ведомствах.