Суббота, 4 октября 2025
$81.01 €95.34 ¥11.33
7.3 C
Санкт-Петербург
Новости

Баскетбольный «Зенит» потерпел поражение от «УНИКСа»

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Баскетбольный клуб «Зенит» потерпел первое поражение в новом сезоне, уступив в Санкт-Петербурге казанскому «УНИКСу» со счетом 77:104. 

Как сообщает пресс-служба клуба, домашняя команда не смогла противостоять мощной игре гостей, особенно во второй половине встречи. После уверенного начала петербуржцы потеряли концентрацию в третьей четверти и окончательно упустили инициативу.

Наиболее результативным игроком «Зенита» стал Ненад Димитриевич, который набрал 14 очков. Однако этого оказалось недостаточно для победы над слаженной командой из Казани. Соперник демонстрировал эффективные действия как в атаке, так и в защите, что предопределило итоговый результат матча.

Следующую игру баскетбольный клуб «Зенит» проведет против ЦСКА 12 октября. Команде предстоит проанализировать допущенные ошибки и подготовиться к важному матчу против принципиального соперника. Тренерскому штабу необходимо найти решения для улучшения игровых показателей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

В Курортном районе заработала новая подстанция

Объект, построенный полностью на отечественном оборудовании, обеспечит надежным электроснабжением жителей района и крупные медицинские центры.В Курортном районе Санкт-Петербурга состоялся торжественный пуск новой высокоавтоматизированной подстанции 35 кВ «Песочная». Объект мощностью 20 МВА призван значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей.Как пояснил генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, на подстанции применены современные технологии.«Управление подстанцией не требует постоянного присутствия персонала, параметры сети и состояние оборудования контролируются дистанционно, в режиме реального времени. Все данные передаются в Центр управления сетями компании», — отметил Игорь Кузьмин.Новая подстанция станет важным звеном энергосистемы Курортного района. Она обеспечит надежное электроснабжение жителей, а также крупных медицинских учреждений. В их числе — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова и Клинический центр...
Читать далее
Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Глава Жилищного комитета Денис Удод и руководители УК Петербурга встретились за круглым столом, чтобы обсудить "Практический опыт и рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома со сложным инженерным оборудованием с использованием тарифа, установленного на основании минимального перечня работ и услуг".Злободневную тему подняли на рассмотрение 24 сентября. Эксперты считают, что нынешняя система формирования тарифа отличается обобщенностью и не принимает во внимание конкретные издержки на содержание отдельных домов. Из-за этого возникает проблема несоответствия установленного тарифа фактическим затратам на эксплуатацию жилья. В итоге жильцы постепенно адаптируются к искусственно сниженным платежам и отказываются оплачивать объективную стоимость коммунальных услуг, а управляющие компании вынуждены либо терпеть убытки, либо балансировать в сложных экономических условиях.Жилком предлагает дифференцированный подход, где будет учитываться тип дома, его площадь, конфигурация придомовой территории, состояние...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп дети зенит суд авария пожар метро дороги чп прокуратура общество ремонт проверка пулково наркотики интернет туризм футбол драка семья деньги нарушения спорт ученые мчс бизнес эвакуация долги жильё выставка штраф выборг город пенсионеры газ транспорт турция аэропорт наказание ск юбилей взятка культура трамвай

Новости дня

Новости

Российские ученые усовершенствовали точность магнитометров

Новости

Прокуратура начала проверку из-за задержки «Сапсана»

Новости

Роспотребнадзор запросил у Турции данные по вирусу Коксаки

Новости

Долю в бизнесе Блиновской требуют взыскать в счет долгов

Новости

Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в Самаре

Новости

Принц Уильям рассказал о монархии и семье 

Новости

Из Пулково запустят прямые рейсы в Каракас

Новости

Водитель Porsche заключен под стражу после смертельного ДТП

Дети

Турнир по киберфутболу EA FC 26 впервые состоялся в Адмиралтейском районе

Новости

Эксперт Воронова назвала обязательные октябрьские работы в саду

Новости

Более чем 10 млрд рублей направят на выплаты пенсионерам

Новости

Пособница мошенников обманула блокадницу в Петербурге

Новости

Движение трамваев скорректировали на Торжковской

Новости

СК проверит снос фабрики-кухни в Петербурге

Новости

В Совфеде опровергли слухи об изъятии пустующих квартир

Новости

Жена Петросяна потратила миллион на круиз

Новости

Магнитная буря на Земле полностью завершилась

Ленинградская область

Бастрыкин потребовал доклад по делу сироты из Ленобласти

Ленинградская область

В Ленобласти пресекли деятельность нелегального казино

Ленинградская область

Спор о религии закончился потасовкой и задержанием в Буграх

Новости

Принц Луи мечтает стать пилотом истребителя

Ленинградская область

В Ленобласти отменили режим воздушной опасности

Новости

Первый троллейбусный парк Петербурга отмечает 85 лет

Новости

Пять рейсов отменено в петербургском аэропорту Пулково

Новости

Мосгорсуд рассмотрит спор о наследстве Жириновского

Новости

ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет иметь до 16 остановок

Новости

Спасатели ликвидировали пожар площадью 900 «квадратов» на Турбинной улице

Ленинградская область

Семь дронов сбито над Киришской промзоной

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb