Баскетбольный «Зенит» потерпел поражение от «УНИКСа»

Баскетбольный клуб «Зенит» потерпел первое поражение в новом сезоне, уступив в Санкт-Петербурге казанскому «УНИКСу» со счетом 77:104.

Как сообщает пресс-служба клуба, домашняя команда не смогла противостоять мощной игре гостей, особенно во второй половине встречи. После уверенного начала петербуржцы потеряли концентрацию в третьей четверти и окончательно упустили инициативу.

Наиболее результативным игроком «Зенита» стал Ненад Димитриевич, который набрал 14 очков. Однако этого оказалось недостаточно для победы над слаженной командой из Казани. Соперник демонстрировал эффективные действия как в атаке, так и в защите, что предопределило итоговый результат матча.

Следующую игру баскетбольный клуб «Зенит» проведет против ЦСКА 12 октября. Команде предстоит проанализировать допущенные ошибки и подготовиться к важному матчу против принципиального соперника. Тренерскому штабу необходимо найти решения для улучшения игровых показателей.