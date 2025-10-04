Российские ученые усовершенствовали точность магнитометров

Специалисты РТУ МИРЭА разработали метод повышения точности приборов для оценки магнитных свойств различных материалов.

Использование полусферических наконечников значительно расширило зону охвата измерений. Это усовершенствование позволяет проводить более точный анализ характеристик исследуемых веществ.

Новая разработка применяется в оборудовании для изучения магнитных свойств частиц, находящихся в жидкостях или сыпучих средах. По информации пресс-службы университета, инновационный элемент не только ускоряет процесс измерений, но и повышает их точность. Использование полусферических магнитных полюсов увеличивает зону размещения изучаемого образца.

Профессор Александр Сандуляк отметил, что сочетание полусферической конструкции с новыми аналитическими формулами ускоряет определение границ измерительной зоны. Разработка найдет применение в пищевой, химической, металлургической отраслях, а также в материаловедении и медицинской диагностике.