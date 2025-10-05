Свыше 6 тысяч должников лишились прав за неуплату налогов в Ленобласти

Судебные приставы Ленинградской области применили санкции в отношении свыше шести тысяч должников. Временное лишение водительских прав позволило взыскать около 80 миллионов рублей.

В 2025 году судебные приставы Ленинградской области реализовали новую меру воздействия на граждан, уклоняющихся от выполнения финансовых обязательств. Больше шести тысяч должников подверглись временному ограничению права управления транспортными средствами.

Данная санкция применяется при наличии задолженности, превышающей 10 тысяч рублей, и действует до момента полного погашения финансовых обязательств. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Ленинградской области.

Основными категориями исполнительных производств являются взыскание алиментных платежей, возмещение ущерба здоровью, компенсация имущественного и морального вреда, а также решения, связанные с вопросами воспитания несовершеннолетних.

В результате применения ограничительной меры приставам удалось обеспечить возврат 80 миллионов рублей, большая часть которых направлена на содержание детей.