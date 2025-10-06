Экс-сотрудница музыкального магазина получила 500 тысяч рублей через приставов

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу бывшей сотрудницы музыкального магазина полмиллиона рублей. Денежные средства были принудительно списаны со счетов компании-должника.

В Адмиралтейский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании задолженности по заработной плате с петербургского магазина музыкальных инструментов.

Как установила судебная инстанция, при увольнении бывшего руководителя отдела закупок расчет был произведен не в полном объеме, включая средства за неиспользованный отпуск. Представители работодателя проигнорировали судебные извещения и не предоставили документацию, подтверждающую погашение финансовых обязательств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Суд принял заочное решение о взыскании 250 тысяч рублей в пользу истицы. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав уведомил организацию о необходимости добровольного погашения долга, однако ответных действий от должника не последовало.

В результате полная сумма задолженности вместе с исполнительским сбором была принудительно списана с расчетных счетов предприятия. Данный шаг позволил завершить производство в связи с фактическим исполнением.

Представители ведомства напомнили, что по состоянию на 1 сентября 2025 года судебные приставы Петербурга обеспечили взыскание задолженности по заработной плате на общую сумму, превышающую 150 миллионов рублей.