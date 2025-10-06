Понедельник, 6 октября 2025
Общество

В Санкт-Петербурге подвели итоги финального этапа конкурса Доверие потребителя

Александр Мокан
Фото предоставлено пресс-службой Премии доверие потребителя

В Санкт-Петербурге в рамках XVIII конкурса «Доверие потребителя-2025» состоялся бизнес-завтрак «Город для людей: создаем комфортную среду будущего вместе с девелоперами и урбанистами». Мероприятие объединило ведущих участников рынка недвижимости, представителей органов власти, специализированных СМИ и блогеров при поддержке партнеров: Витрина недвижимости Restate, Vertiсal Hotels, CAPOC, ADVGroup и CashYou.

Исполнительный директор оргкомитета конкурса Валентина Нагиева сообщила о завершении отборочного тура, в котором участвовали 233 строительные и управляющие компании, ипотечные банки, агентства недвижимости, жилые комплексы, апарт-отели и проекты загородного строительства. «Потребители отдали на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте bsn.ru 43,5 тысяч голосов, по результатам которых в финал вышли 82 участника в 25 номинациях», — отметила Нагиева. Решающим этапом станет заседание Экспертного совета 18 ноября, где финалисты представят презентации компаний и проектов.

Ольга Черданцева, руководитель Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, подчеркнула важность учета мнения жителей при формировании адресных программ благоустройства. «Это является ключевым принципом — слышать жителей и учитывать их пожелания, ведь именно они являются главной заинтересованной стороной», — заявила Черданцева. Комитет ежегодно выделяет до 1,5 млрд рублей субсидий муниципальным образованиям на развитие дворовых и общественных территорий.

Директор Центра компетенций Ленинградской области Игорь Юрин сообщил, что в голосовании по благоустройству в регионе ежегодно участвует около 250 тысяч человек. «За время реализации программы в Ленинградской области выполнено более 1100 проектов благоустройства, а на 2025 год запланировано около 132 территорий», — уточнил Юрин. На федеральный конкурс подано 12 проектов от региона, включая «Дворовую набережную» в Сосновом Бору и «Вектор Кингисеппа. Октябрьский бульвар».

Директор по продукту Группы RBI Тамара Попова акцентировала значение «соучаствующего проектирования» с вовлечением жителей, власти и управляющих компаний. Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев отметил, что в Петербурге функционирует 24 креативных кластера общей площадью более 300 тысяч кв. м, причем 11 из них расположены в Центральном районе.

Заместитель директора департамента развития проектов Setl Group Дмитрий Комендантов привел данные исследования: «54% покупателей составляют люди до 40 лет, при этом 47% жителей хотят в своем ЖК фитнес-студию, а 76% предпочитают единую территорию вместо отдельных дворов». Операционный директор Vertical Hotels Виктория Долголевец добавила: «Мы создаем «город в городе» – многофункциональную среду, где каждый резидент может реализовать свои социальные потребности», подчеркнув востребованность формата апарт-отелей с развитой социальной инфраструктурой.

