Минимальный набор продуктов в России стоит 7,3 тысячи рублей

Стоимость минимального набора продуктов для одного человека в России достигла 7304 рублей.

Эти данные привел заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, отметивший рост цены на 1,6% с начала года.

Как сообщает NEWS.ru, указанная сумма представляет собой стоимость товаров и услуг, необходимых для поддержания здоровья и нормальной жизнедеятельности. По словам представителя организации, месячный набор продуктов обходится в среднем в 7304,6 рубля.

Ранее эксперт Центра политических технологий Никита Масленников предсказал подорожание основных продовольственных товаров. Экономист указал на влияние инфляции, засушливых условий в южных и дальневосточных регионах, а также сезонный фактор.

Ранее была озвучена сумма прожиточного минимума для жителей Санкт-Петербурга. Она составила 19 329 рубля.