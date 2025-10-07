Суд обязал магазин продать саундбар по первоначальной цене в 329 рублей

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск потребителя к интернет-магазину, отменившему заказ на саундбар.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, покупатель требовал передать ему товар по первоначальной цене 329 рублей. При оформлении заказа истец использовал промокод и банковские бонусы.

Ответчик в одностороннем порядке отменил заказ через два дня после его оформления, вернув денежные средства. Суд установил, что основанием для отказа стала недостоверная информация об отсутствии товара, поскольку на момент рассмотрения дела он оставался в продаже по увеличенной цене 32 840 рублей. Представители ответчика не явились в судебное заседание.

Суд обязал «Умный Ритейл» передать саундбар Samsung после оплаты его текущей стоимости. Дополнительно с компании взыскана неустойка, компенсация морального вреда 20 тысяч рублей, штраф 10 тысяч рублей и судебные издержки. Государственная пошлина в размере 6 тысяч рублей также взыскана в бюджет.