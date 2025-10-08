Управляющая компания оштрафована на 250 тысяч рублей

Управляющая компания привлечена к административной ответственности по итогам проверки прокуратуры Адмиралтейского района.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, проверка проводилась совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции Северной столицы.

В ходе обследования многоквартирного дома на улице Бородинской были обнаружены многочисленные нарушения. Среди них — деформации кровельных конструкций, расслоение кирпичной кладки и разрушение облицовочных слоев.

В итоге прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами».

Стоит отметить, что по результатам рассмотрения материалов управляющей организации из Петербурга был назначен административный штраф в размере 250 тысяч рублей.