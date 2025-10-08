В правительстве Ленобласти увеличится число вице-губернаторов

В правительстве Ленинградской области планируется увеличение количества вице-губернаторов.

Восьмого октября депутаты Законодательного собрания рассмотрят новую структуру регионального правительства. Проект предполагает значительное расширение руководящего состава.

Как сообщает «Невский проспект», по новому проекту у губернатора Александра Дрозденко появится 12 вице-губернаторов. Сейчас руководящий состав включает самого губернатора, двух его заместителей и зампредов правительства. Предлагаемая модель схожа с системой управления соседнего Санкт-Петербурга.

Таким образом, в области возвращается полноценный институт первых заместителей губернатора. Это может привести к перераспределению полномочий между руководителями. Также реформа направлена на усиление управленческого аппарата региона.